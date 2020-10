Włoski rząd zaproponuje kolejne wydłużenie stanu wyjątkowego związanego z koronawirusem

Te objawy mogą wskazywać, że chorowałeś na koronawirusa i przeszedłeś infekcję łagodnie! Zobacz listę

Pandemia koronawirusa nadal się rozprzestrzenia. Upubliczniane przez Ministerstwo Zdrowia dane odnoszą się jednak do przypadków pacjentów przechodzących zakażenie z wystąpieniem typowych objawów, takich jak gorączka, zmęczenie, kaszel, duszności, a także zaburzenia smaku oraz węchu. Chorych było prawdopodobnie więcej! Wskazują to wyniki badań, świadczące o tym, że wiele osób mogło przejść już zakażenie, nawet o tym nie wiedząc. Czy już go miałeś? Zobacz, jak można to sprawdzić!