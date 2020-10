Włoski rząd zaostrza restrykcje związane z koronawirusem. Nawet 3000 euro mandatu za nienoszenie maseczki

Najważniejszą zmianą będzie nakaz zasłaniania nosa i ust na świeżym powietrzu, a nie tylko w środkach transportu publicznego, sklepach, czy kinach. Za nienoszenie maseczki ochronnej lub umiejscowienie jej jedynie na podbródku będą groziły bardzo surowe mandaty - od 550 do nawet 3000 euro, czyli ponad 13,5 tys. złotych.

Włoski rząd zaakceptował tym samym zalecenia Naukowego Komitetu Technicznego (Cts), który zalecił zwiększenie środków ochronnych mających ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Bez maseczki będzie można się poruszać jedynie podczas samotnej jazdy samochodem, skuterem, w czasie jazdy na rowerze lub w odosobnionym miejscu, gdzie nie istnieje ryzyko spotkania innych osób.

- Musimy odzyskać i powrócić do ducha jedności narodowej, tak jak to miało miejsce w marcu. - mówił we wtorek w parlamencie minister zdrowia Roberto Speranza cytowany przez Agencję ANSA. - Wtedy nasz naród zwarł szeregi i potrafił zachować jedność. W tamtych wiosennych miesiącach Włochy udowodniły, że są wielkim państwem. Teraz nadchodzą chwile, w których będziemy musieli pokazać to jeszcze raz. - podkreślił.