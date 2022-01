Włoski profesor: Na wiosnę wyjdziemy z pandemii

W rozmowie z radiem RAI prof. Bassetti podkreślił, że jego przewidywania są oparte na zdrowym rozsądku.

– Mam nadzieję, że będziemy mogli zdjąć maseczki – stwierdził.

Następnie dodał: "Sądzę, że obecnie we Włoszech jest 10-15 proc. zakażonych, czyli około 10 mln osób, a do wiosny będzie to więcej niż połowa ludności".

Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że we Włoszech zakażonych jest około 2,1 mln osób.

Każdej doby przybywa ponad 200 tys. zakażonych, a prognozy na najbliższe dni to 300 tys. przypadków na dobę. Po dwóch dawkach szczepionki jest ponad 86 proc. Włochów.

