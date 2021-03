Włoski minister zdrowia o nowych wariantach koronawirusa: one są straszne i Rzym wprowadza kolejne blokady

One są straszne, ostrzegł Roberto Speranza, włoski minister, zdrowia mówiąc o brytyjskim, południowoafrykańskim i brazylijskim wariancie koronawirusa, które atakują teraz Italię. Najgroźniejszy jest ten pierwszy, co druga zakażona osoba ma właśnie ten szczep zarazy. Dwa pozostałe dopiero się rozwijają.

Pocieszające może być to, że jak na razie, zdaniem naukowców, szczepionki przeciwko Covid-19 są skuteczne wobec tych wariantów. Ale same szczepionki nie powstrzymają rozprzestrzeniania się pandemii, dlatego rząd wprowadza dekret na mocy którego od 6 marca do 6 kwietnia postanowiono zachować oznaczanie regionów i poszczególnych gmin różnymi strefami w zależności od poziomu zakażeń. Utrzymano godzinę policyjną od 22.00 do 5.00 i zakaz podróży między regionami bez specjalnej potrzeby i możliwość obsługi klientów przy stolikach w restauracjach do godziny 18.00 w strefach o niższym ryzyku zakażeń koronawirusem.