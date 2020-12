Włosi w rozpaczy. Nie żyje Paolo Rossi, mistrz świata z 1982 roku AIP

imago sportfotodienst

Polscy kibice zapamiętają go na zawsze, bowiem to on strzelił dwa gole Biało-Czerwonym w półfinale mundialu w 1982 roku. Dziś opłakują go całe Włochy. 9 grudnia w Rzymie zmarł Paulo Rossi, wybitny napastnik reprezentacji Włoch oraz i Juventusu Turyn. Miał 64 lata.