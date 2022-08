Włodzimierz Cimoszewicz: opozycja nie jest przygotowana do wcześniejszych wyborów

Były premier, Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Onet Rano. #WIEM", wypowiedział się m.in. na temat ewentualnego przyspieszenia wyborów przez PiS. - Z jednej strony wydaje się to dosyć mało prawdopodobne. Kaczyński ma swoje doświadczenia z 2007 roku, kiedy na taki ruch się zdecydował. Wiadomo, jaki był tego skutek. Jednak parę kwestii przemawia za taką decyzją z punktu widzenia partii rządzącej. Opozycja jest w tej chwili nieprzygotowana – powiedział. - Wybory europejskie są dla PiS-u dość niewygodnie usytuowane w czasie. Tutaj mają dużo większe ryzyko na przegranie. Zwycięska opozycja w maju może na fali sukcesu stanowić większe zagrożenie w wyborach parlamentarnych – dodał.

Zdaniem Cimoszewicza współpraca opozycji w celu odsunięcia PiS-u od władzy jest konieczna. - Jest jeden problem, którego jeszcze jakiś czas temu się nie spodziewano. Mianowicie Biedroń, który nie chce wchodzić w żadne porozumienia. Obiektywnie, mimo tego, że jest bardzo sympatyczny, może on wykonać straszliwie destrukcyjną rolę, rozbijając antypisowską opozycję – powiedział. - W przypadku wyborów europejskich nie widzę żadnego problemu, aby porozumieli się wszyscy, którzy podobnie wyobrażają sobie przyszłość Europy. Jeżeli chodzi o parlament krajowy, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, a mianowicie, czy chcemy dalszych rządów PiS-u. Uważam, że ludzie mający poczucie odpowiedzialności i rzeczywiści patrioci nie powinni ich chcieć, bo one szkodzą Polsce. Jak nie chcemy ich rządów, to musimy współpracować – dodał.

Źródło: Onet