Włochy zaostrzają restrykcje dla niezaszczepionych. Do fryzjera tylko z Green Pass. Kolejne obostrzenia za niecałe dwa tygodnie Aleksandra Kiełczykowska

Włochy zaostrzają restrykcje dla niezaszczepionych. Do fryzjera tylko z Green Pass. Kolejne obostrzenia za niecałe dwa tygodnie 123rf

Od czwartku we Włoszech do fryzjera i salonu piękności oraz na rozmowę do więzienia można wejść tylko z przepustką COVID-19.