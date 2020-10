Włochy. Ultimatum dla branży fitness, rząd daje 7 dni na dostosowanie się do norm sanitarnych. "Inaczej zamkniemy wszystkie obiekty"

Lokale będą mogły przyjmować klientów w godzinach 5-24. Jednak od 18 obsługiwane będą jedynie goście zajmujący miejsca przy stolikach, przy których będzie mogło przebywać równocześnie nie więcej niż 6 osób.

Żadne nowe restrykcje nie dotkną działalności szkół, za których stacjonarnym funkcjonowaniem opowiada się minister edukacji Lucia Azzolina. Jedyną zmianą jest możliwość wprowadzenia dwóch tur zajęć tak, aby część uczniów mogła przebywać w szkole po południu. Zajęcia poranne nie będą mogły natomiast rozpocząć się przed godziną 9.

Wiele dyskusji wzbudziła kwestia działalności siłowni i basenów. Wcześniej rząd ograniczył możliwość amatorskiego uprawiania sportów kontaktowych, co wyklucza wspólną grę w piłkę nożną, czy koszykówkę na świeżym powietrzu. Póki co włoskie władze nie zdecydowały się jednak na zawieszenie działalności zamkniętych obiektów sportowych dając im tygodniowe ultimatum na dostosowanie się do wszelkich zasad zachowania higieny i bezpieczeństwa.