Włochy: Spór na temat szczepień coraz częściej przyczyną separacji małżeńskich

Jeden z małżonków popiera szczepienie, druga osoba jest przeciwna; spór jest tak poważny, że trafiają do adwokata, by rozpocząć procedurę separacji. Często rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie zaszczepienia dzieci. To, jak wskazują przedstawiciele palestry, jeden z ubocznych efektów pandemii, który przeradza się w kryzys małżeński.

Specjalizująca się w kwestiach rodzinnych adwokat Carmen Posillipo z miasta Caserta na południu przyznała, że jest dosłownie zasypana wnioskami o separację, które często są pierwszym krokiem do rozwodu. Jak podkreśliła, cytowana przez Ansę, konflikt na tle szczepień dzieci stał się tak częstym powodem nieporozumień małżonków, jak te dotąd uważane za „klasyczne”.

– Kiedyś ludzie kłócili się o wakacje, o udzielenie sakramentów, o wybór dyscypliny sportu. W czasach COVID-19 kłótnie dotyczą szczepień – dodała.

Według włoskiej adwokat wśród przeciwników szczepień jest więcej mężczyzn. Jak zauważyła, także do wielu jej kolegów zgłaszają się pary, które chcą się rozstać z tego powodu.