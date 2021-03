Włochy. Sardynia pierwszym regionem w strefie białej. Otwarte bary i restauracje Wojciech Szczęsny

Fot. Pixabay

Sardynia to jedyny region we Włoszech, gdzie przestają obowiązywać ogólnokrajowe zakazy lub ograniczenia w dostępie do usług i prowadzenia działalności gospodarczej.