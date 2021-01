Włochy: Ruszył największy w historii kraju proces ‘Ndranghety, najgroźniejszej mafii z Kalabrii

Ujawni się 24 tys. podsłuchanych rozmów na poparcie zarzutów o mordy, wymuszenia i handel narkotykami. Ponad 900 świadków złoży zeznania przeciwko członkom ‘Ndranghety, której roczne obroty szacuje się na 40-50 miliardów euro! Ma ona powiązania z kartelami narkotykowymi z Ameryki Łacińskiej, które wykorzystuje do importu kokainy przez Rotterdam, by gangi w Albanii i Turcji rozsyłały towar dalej po Europie.

Gratteri: To największy proces od 1986 r. gdy w Palermo rozpoczął się „maxiprocesso” wymierzony sycylijską mafię. W 2019 roku Gratteri kazał aresztować domniemanych członków mafii we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i Bułgarii, co doprowadziło do obecnego procesu. W tej operacji uczestniczyło 2500 policjantów, w efekcie aresztowano m. in., szefa policji, byłego senatora, wielu prawników, radnych i biznesmenów.

Gratteri: To jest mafia, wygląda jak my i jest coraz bliżej nas.

‘Ndrangheta jest dla Kalabrii w południowych Włoszech tym, czym Cosa Nostra dla Sycylii. Ta pierwsza zajmuje się narkotykami, wymuszeniami, prostytucją, handlem bronią i jest jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych na świecie.