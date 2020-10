Włochy: protesty przeciwko obostrzeniom, tysiąc euro za złamanie kwarantanny i przymusowa hospitalizacja zakażonych

Oceniam teraz wraz z pracownikami działu prawnego możliwość obowiązkowego leczenia w przypadkach, gdy dana osoba powinna trafić do szpitala, a temu się sprzeciwia – mówił włoski minister zdrowia Roberto Speranza.

Media podają historię mężczyzny, który zakażał koronawirusem w Wenecji Euganejskiej, u którego wystąpiły objawy Covid-19 po powrocie z podróży służbowej do Serbii. Początkowo sprzeciwiał się leczeniu go w szpitalu.

Przypomniał również o konieczności przestrzegania 14-dniowej kwarantanny przez tych, którzy przybywają do Włoch z krajów spoza strefy Schengen.

Zgodnie z prawem włoskim, każdemu, kto przez zaniedbania szerzy epidemię, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, a temu, kto robi to umyślnie, grozi nawet dożywocie.

Luca Zaia, prezydent regionu Veneto, również wzywa do przymusowych hospitalizacji opornych z koronawirusem i postanowił, że osoby, które łamią zasady kwarantanny będą karane grzywną w wysokości tysiąca euro.

Zaia dodał, że szpitale muszą poinformować prokuraturę o każdej odmowie osób, które po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa nie chciały poddać się leczeniu.

Jeszcze do niedawna, region Veneto pokazywano jako modelowy przykład, gdzie skutecznie powstrzymano wzrost zakażeń, mimo że było to centrum pandemii na jej początkowej fazie we Włoszech.