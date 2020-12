Włochy: Prawdziwym „pacjentem zero” jest czterolatek z okolic Mediolanu. Miał koronawirusa 3 miesiące przed oficjalnym wykryciem pandemii

Koronawirus pojawił się w Europie trzy miesiące wcześniej niż do tej pory uważano. Konkretnie w północnych Włoszech.

Dowodem na to ma być pewien czterolatek z północy Włoch, który zaraził się koronawirusem w listopadzie ubiegłego roku i jest prawdopodobnie pierwszą osobą z Covid-19 w Europie.

Jeśli te informacje się potwierdzą, może to radykalnie zmienić spojrzenie na rozprzestrzeniania się pandemii.

Oznaczałoby to bowiem, że koronawirus pojawił się we Włoszech znacznie wcześniej niż do tej pory uważanoc- pandemia została oficjalnie w tym kraju wykryta pod koniec lutego 2020.

Rodzi to pytanie, czy śmiertelny wirus, jak do tej pory się powszechnie uważa, dostał się do Włoch z Chin, skąd przypuszczalnie się wywodzi.

Do tej pory za pierwszą osobę zakażoną w Europie koronawirusem uważa się 43-letniego Francuza z Paryża, który zachorował na Covid-19 pod koniec grudnia 2019 r.