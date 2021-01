Włochy. Policja odnalazła kopię słynnego obrazu Leonarda da Vinci. XVI-wieczne dzieło znajdowało się prywatnym mieszkaniu w Neapolu

Posłanka Senyszyn interweniuje w sprawie chrześcijańskiej kawiarni na dworcu PKP we Wrocławiu

Posłanka Joanna Senyszyn zwróciła się z interwencją poselską do Krzysztofa Mamińskiego, prezesa PKP S.A., w sprawie „Kawiarni Chrześcijańskiej”, która powstała na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu. Co nie spodobało się działaczce lewicy?