Włochy: osoby powyżej 50. roku życia będą musiały się zaszczepić. Inaczej grozi im kara BA

We wtorek 1 lutego wchodzi w życie we Włoszech obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 50 lat. Każdemu, kto nie zastosuje się do tych przepisów grozi kara w wysokości 100 euro. Wymierzać ją będzie urząd skarbowy.