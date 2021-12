Włochy: niezaszczepieni nie wejdą do kin, teatrów i restauracji bez specjalnej przepustki

Niezaszczepieni Włosi nie wejdą teraz do kin, teatrów, barów i restauracji bez Super Green Pass. Te zaostrzone rygory będą obowiązywać do 15 stycznia z możliwością ich przedłużenia.

Wprowadzenie nowej przepustki ma być zachętą do szczepień przeciwko koronawirusowi. Wspomniane zasady mają obowiązywać również w środkach komunikacji miejskiej. Policjanci już sprawdzają pasażerów na przystankach autobusowych i metra. Brak przepustki grozi grzywną w wysokości 400 euro.

50-letni Rzymianin jako pierwszy otrzymał grzywnę po tym, jak wysiadł z autobusu na dworcu Flaminio bez „podstawowej” karty zdrowia, mówił Stefano Napoli, zastępca szefa policji miejskiej w Rzymie.

Nadszedł czas, aby wreszcie zaczęli to sprawdzać - mówiła Sara Ben, dojeżdżająca do Rzymu Tym samym życie we Włoszech dla osób nieszczepionych w sezonie świątecznym stało się bardziej niewygodne.

Aplikacje na smartfony, które weryfikują przepustki zdrowotne, zostały zaktualizowane, aby uniemożliwić wstęp na koncerty, filmy lub do teatru osobom, które w ostatnich dniach uzyskały wynik negatywny. Władze nałożyły też wymóg, aby co najmniej „podstawowa” przepustka zdrowotna, którą można uzyskać z negatywnym wynikiem testu, musi być używana do meldowania się w hotelach.