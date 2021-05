Włochy. Mediolańska La Scala ponownie otwarta dla publiczności, odbył się już pierwszy koncert

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami limit publiczności, która może wejść na przedstawienie to 500 osób.

W poniedziałek wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. 90-letnia senator Liliana Segre, która była obecna w La Scali także podczas pierwszego powojennego koncertu.

- To symboliczny moment i mam nadzieję, że także dobra wróżba dla całego świata kultury. - napisał w mediach społecznościowych prezydent Lombardii Attilio Fontana. - Kultura i sztuta, to obok turystyki kluczowe sektory, które zdecydują o atrakcyjności Lombardii oraz całych Włoch. Potrzeba będzie środków oraz strategii, która pomoże nam zwyciężyć i odzyskać,to co straciliśmy z powodu restrykcji pandemicznych. Dzięki temu przyciągniemy turystów z zagranicy, ale także przypomnimy, a często po prostu zapoznamy naszą młodzież z wartością kultury. - podkreślił.

Poniedziałkowy koncert odbył się pod dyrekcją włoskiego dyrygenta Riccarda Chailly, któremu towarzyszyli Filharmonicy Wiedeńscy. Zakończył się bisem w postaci jednego z najsłynniejszych utworów operowych, "Va', pensiero" Giuseppe Verdiego, który uznawany jest za nieoficjalny hymn Włoch.