Włochy: mafia ma się dobrze w pandemii, przejmuje padające firmy, oferuje lichwiarskie pożyczki, pierze brudne pieniądze

Włoskie służby zintensyfikowały działania mające na celu powstrzymanie przenikania i przejmowania przez mafię firm, które mają ogromne problemy z powodu pandemii koronawirusa.

Włoscy gangsterzy rzucili się na firmy, które powaliła na kolana zaraza oraz wprowadzone przez władze blokady. Opinia śledczych jest taka, że mafijni gangsterzy nigdy nie mieli tak dobrze.

Przestępcy przejmują upadające przedsiębiorstwa lub oferują kredyty firmom, które mają trudności z zabezpieczeniem pożyczek w bankach.

Przy okazji odbywa się pranie brudnych pieniędzy na ogromną skalę. Nie brakuje głosów, że mafie będą jedynymi „organizacjami”, które wyjdą z pandemii bardzo wzmocnione.

Dlatego do akcji ruszają prokuratorzy i specjalne grupy policyjne. Ich wysiłki maja też na celu powstrzymanie transferu unijnych funduszy przeznaczonych na odbudowę gospodarki, by nie trafiły one w ręce przestępców.

Przed taka groźbą ostrzegała już podczas pierwszej fali pandemii minister spraw wewnętrznych Włoch Luciana Lamorgese.