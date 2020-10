Włochy: Koronawirus znów zaatakował Lombardię. Czy będzie powtórka horroru, gdy trumny z ofiarami zarazy wywożono ciężarówkami?

W mediolańskim szpitalu San Paol ponownie otwarto oddział wyposażony w respiratory przeznaczony dla pacjentów z COVID-19. To znak, że miasto i cała Lombardia wkraczają w kolejną fazę zagrożenia pandemią.

Lombardia była najbardziej dotkniętą pandemią częścią Włoch, tygodniami notowano tam największe na świecie liczby zgonów związanych z wirusami, zanim wyprzedziły ją Stany Zjednoczone.

Dla personelu medycznego tego regionu, który walczył z wirusem wtedy pierwszy raz, druga fala zarazy nadeszła za wcześnie.

- Na poziomie psychologicznym muszę powiedzieć, że nadal nie doszłam do siebie – mówiła pielęgniarka Cristina Settembrese, odnosząc się do okresu w marcu i kwietniu, kiedy to region był odpowiedzialny za jedną trzecią potwierdzonych przypadków koronawirusa we Włoszech i prawie połowę przypadków COVID we Włoszech.