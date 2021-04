Włochy: gigantyczne statki wycieczkowe mają zakaz wpływania do centrum Wenecji

Władze włoskie zatwierdziły zakaz wpływania statków wycieczkowych do historycznego centrum Wenecji. Minister kultury powiedział, że decyzja zapadła w odpowiedzi na prośbę UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Duże statki będą teraz musiały zadokować w miejskim porcie przemysłowym, dopóki nie zostanie znalezione trwałe rozwiązanie. Krytycy twierdzą, że takie jednostki powodują ogromne zanieczyszczenie i niszczą fundamenty miasta, które cierpi z powodu regularnych powodzi.

Stąd decyzja włoskiego gabinetu, by zakazać dużym wycieczkowcom i kontenerowcom wpływać do miejskiego kanału Giudecca, który prowadzi do historycznego Placu Świętego Mar-ka. Włoski resort zdrowia określił zakaz jako właściwą decyzję oczekiwaną od bardzo wielu lat.

Rząd ogłosi jednocześnie apel, by zgłaszano pomysły na wybór alternatywny terminalu dla wycieczkowców w Wenecji.

Statki wycieczkowe nie mogą obecnie wpływać do Wenecji z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Brak tych kolosów sprawił, że poprawiła jakość wody w Wenecji i okolicach.