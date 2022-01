Włochy: Dzieci podczas obiadu w szkolnej stołówce powinny milczeć. Rodzice oburzeni

W miejscowości Castano Primo koło Mediolanu dyrekcja jednej ze szkół zaleciła, by uczniowie milczeli podczas jedzenia obiadu w stołówce - informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na dziennik „Il Giornale”. Milczenie na stołówce ma pomóc w ograniczeniu transmisji zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

W liście do rodziców dyrektorka szkoła zachęca rodziców, by przekonali swoje dzieci do nierozmawiania albo przynajmniej ograniczenia rozmów podczas jedzenia obiadów w szkolnej stołówce. Pomysł dyrekcji spowodował oburzenie rodziców, którzy przekonują, że stołówka jest teraz jedynym miejscem kontaktów rówieśniczych, gdzie dzieci mogą porozmawiać bez maseczek.

Pomysł dyrekcji szkoły z Castano Primo wsparł burmistrz miasteczka. Podobne zalecenia spotykane są także w innych włoskich szkołach. W każdym przypadku są to własne inicjatywy władz szkół. Zalecenia włoskiego rządu dotyczące organizacji pracy w szkołach nie przewidują tego typu obostrzeń.

Źródło: Reuters