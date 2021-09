Włochy: burza po słowach premiera, który zapowiedział obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19

Premier Włoch Mario Draghi zapowiedział, że wszyscy Włosi w odpowiednim wieku mogą wkrótce zostać zobowiązani do za-szczepienia się przeciwko koronawirusowi, gdy tylko Europejska Agencja Leków (EMA) wyda warunkowe dopuszczenie do użytku czterech kolejnych szczepionek.

Wiadomość wywołała protesty antyszczepionkowców, którzy w ostatnim czasie grozili śmiercią członkom rządu, wirusologom, pracownikom służby zdrowia i dziennikarzom z powodu ich proszczepionkowej postawy.

Prokuratorzy w Turynie wszczęli śledztwo w sprawie antyszczepionkowej grupy czatowej na Telegramie, której członkowie grożą śmiercią ministrowi spraw zagranicznych Luigiemu Di Maio. „Kolejny szczur do egzekucji”, „Potrzebujemy ołowiu” i „Musisz umrzeć”, pisali o nim.

Kilka dni temu do Matteo Bassettiego, czołowego wirusologa i eksperta od chorób zakaźnych w szpitalu w Genui, pod-szedł wieczorem mężczyzna, który zaczął go śledzić i krzyczeć: Zabijesz nas wszystkich szczepionkami, zapłacisz za to. A podczas demonstracji antyszczepionkowców przed mini-sterstwem edukacji, dziennikarz gazety La Repubblica został zaatakowany przez demonstranta, który uderzył go pięścią w twarz.