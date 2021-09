Włochy. Bez przepustki covidowej nie przychodź do pracy. Nowe obostrzenia i surowe kary finansowe Wojciech Szczęsny

Fot. EC - Audiovisual Service

Włochy jako pierwsze państwo Unii Europejskiej wprowadzają surowe zasady dotyczące bezpieczeństwa m.in. w biurach, zakładach pracy, urzędach i lokalach usługowych. Będą one obowiązywać wszystkich pracowników od 15 października do co najmniej 31 grudnia.