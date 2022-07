Włochy: Amerykanin wspiął się na Wezuwiusza i chciał zrobić selfie. Wpadł do krateru

23-letni Amerykanin wszedł na szczyt wulkanu na wysokości 1281 metrów nad poziomem morza ścieżką, która jest niedostępna dla turystów. Razem z mężczyzną szło troje członków jego rodziny.

Gdy próbował zrobić sobie selfie, jego telefon wpadł do krateru Wezuwiusza. Amerykanin chciał go wyciągnąć i w tym momencie mogło dojść do tragedii. Mężczyzna stracił równowagę i spadł kilka metrów w głąb wulkanu.

Zauważyli to patrolujący zbocza wulkanu przewodnicy i ruszyli pomóc Amerykaninowi. Wyciągnęli go z krateru i opatrzyli rany. Mężczyzna ma kilka siniaków na plecach, ramionach i nogach, ale mogło to się skończyć znacznie gorzej.