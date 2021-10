Właśnie w tych sklepach zrobisz najtańsze zakupy! Zestawienie cen w koszyku zakupowym. Inflacja najwyższa od dwóch dekad i nadal rośnie!

Ceny w górę! Koszyk zakupowy w Polsce coraz droższy

Wstępne dane GUS pokazują, że wrzesień przyniósł dalszy wzrost inflacji w Polsce. Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 5,8 proc, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc. Jednak to nie koniec drożyzny, szacuje się, że poziom inflacji przekroczy 6 proc.

We wrześniu 2021 roku badanie i Raport Koszyk Zakupowy przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 226,97 zł. To wzrost o 2,68 zł, czyli o 1,2 proc. w porównaniu do sierpnia br. W 7 na 11 sieci objętych badaniem, ceny we wrześniu br. były wyższe niż w sierpniu.