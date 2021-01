Właściciele mieszkań z piekła rodem. Na nich nie chcesz trafić, wynajmując lokal

Bezustanne kontrolowanie każdego aspektu życia lokatora to problem, na który najemcy skarżą się często. Przejdź do kolejnych slajdów, żeby poznać historie z piekła rodem.

Czasem lokator trafia na wynajmującego, którego człowiek nie życzyłby najgorszemu wrogowi. Oto historie, przy których nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać.

Właściciele mieszkań mają do opowiedzenia wiele strasznych historii o problematycznych lokatorach. Zdarzają się też jednak sytuacje odwrotne – właściciele z piekła rodem, przy których najemcom można tylko współczuć. Oto śmieszne i straszne sytuacje opowiedziane (oraz sfotografowane) przez lokatorów. Zobacz, jak nieuczciwi właściciele mieszkań zatruwają lokatorom życie:

Właściciele mieszkań z piekła rodem, najem jak z koszmaru Kiedy dochodzi do konfliktów najemców z właścicielami mieszkań, problem z reguły leży po stronie najemców – chodzi zwykle o niszczenie lokalu, uciążliwe hałasy czy brak dbałości o porządek. Nie znaczy to jednak, że sami właściciele zawsze są bez winy. Na rynku najmu łatwo niestety natknąć się na osoby, które interesuje wyłącznie zarobek – nieraz kosztem komfortu lokatora.

Sytuacje, na które skarżą się najemcy, wynikają najczęściej ze źle pojmowanej oszczędności ze strony właściciela lokalu lub jego przekonania, że może dowolnie ingerować w życie lokatorów. To problemy takie jak m.in.:

ciągłe kontrolowanie, kto przebywa w mieszkaniu i ile osób odwiedza najemcę,

ustalanie bardzo sztywnych, utrudniających życie reguł (np. zakaz prania częściej niż dwa razy w tygodniu),

ciągłe ignorowanie zgłaszanych przez lokatorów problemów technicznych (np. brak ciepłej wody, grzyb na ścianie),

ukrywanie wad zamiast ich naprawiania (np. zamalowanie pleśni na suficie),

wchodzenie do mieszkania pod nieobecność lokatora i przeszukiwanie jego rzeczy,

odkładanie w czasie niezbędnych remontów, przez co mieszkanie jest zapuszczone,

robienie najemcom problemów z powodu różnicy poglądów (np. polityka, religia).

Choć trudno w to uwierzyć, sytuacje takie jak w ostatnim punkcie naprawdę się zdarzają. Znane są przypadki właścicieli, którzy już w ogłoszeniu zaznaczali, że jeśli do mieszkania chce wprowadzić się para, to może być to tylko małżeństwo. Bywali też właściciele, którzy np. żądali od najemców usunięcia z mieszkania flag czy plakatów popierających opcję polityczną, z którą właściciel się nie zgadzał.

Zobacz, z jakimi sytuacjami muszą borykać się lokatorzy, którzy trafili na piekielnych właścicieli:

Co można doradzić osobom szukającym mieszkania, by nie natknęły się na tego typu problemy? Przede wszystkim to, by dokładnie oglądały mieszkanie, zanim zdecydują się je wynająć, a do tego porozmawiały z poprzednim lokatorem. Zawsze warto też podejrzliwie traktować podejrzanie tanie oferty – zazwyczaj oznacza to, że z lokalem jest jakiś problem.

