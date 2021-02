Władze Nicei apelują do turystów: nie przyjeżdżajcie teraz, przybywa zakażeń. Władze myślą o zamknięciu miasta

Okazuje się, że rejon Nicei ma w tej chwili najwyższy wskaźnik zakażeń COVID-19 we Francji, z 740 nowymi przypadkami tygodniowo na 100 tys. mieszkańców. - Potrzebujemy zdecydowanych działań, które wykraczają poza ogólnokrajową godzinę policyjną, może trzeba pomyśleć o częściowej i czasowej blokadzie. Zamknięcie weekendowe miasta i okolic miałoby sens – twierdzi burmistrz Christian Estrosi.

Władze francuskiej Nicei apelują do turystów, aby trzymali się z daleka od tego miasta w obliczu rosnącej fali epidemii COVID-19. Miejscowi urzędnicy zastanawiają się nad „zamknięciem” weekendowym miasta i jego okolic, aby powstrzymać odwiedzających, gdyż cały czas trwa walka ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

- Nie wykluczamy teraz wprowadzenia lokalnych blokad - zapowiadał rzecznik rządu Gabriel Attal w telewizji LCI. Dodał on, że w ostatnich dniach trend, jeśli chodzi o nowe zakażenia koronawirusem, nie był dobry i nie ma w tej chwili żadnych powodów do poluzowania godziny policyjnej.

- Pogoda jest ładna, wszyscy spieszą się, aby tu przyjechać. Zamknięcie miasta w weekend położyłoby temu kres, bez zatrzymywania działalności gospodarczej w Nicei – mówi Estrosi. Dodaje, że wskaźniki zakażeń koronawirusem wzrosły dramatycznie w mieście z powodu masowego napływu turystów w czasie świąt Bożego Narodzenia. Kilkakrotnie wzrosła liczba międzynarodowych lotów przed Bożym Narodzenie, wszystko to bez testów na obecność wirusa w kraju pochodzenia lub po przylocie. - Będziemy szczęśliwi, gdy tego lata przyjmiemy wielu turystów, kiedy już wygramy tę bitwę, ale lepiej jest teraz zachować czujność, kiedy mówimy: nie przyjeżdżaj tutaj, to nie jest ten moment. Ochrona mieszkańców Nicei to mój priorytet – powiedział burmistrz.