Władze mogą kryć prawdę o tragedii w Magnitogorsku. Mogła wybuchnąć bomba, nie gaz

Rośnie liczba ofiar w rosyjskim Magnitogorsku na zachodzie kraju, gdzie po eksplozji gazu, jak mówiły władze częściowo zawalił się dziewięciopiętrowy budynek. Doliczono się 11 zabitych, ponad 20 uznaje się za zaginionych.

Ale kilkanaście godzin po tej tragedii doszło do wydarzenia, które rzuciło nowe światło na możliwą przyczynę dramatu. Wcentrum miasta doszło bowiem do tajemniczego wybuchu samochodu, zginęły trzy osoby. Oficjalna wersja głosiła, że eksplodowała jedna z butli gazowych przewożonych w aucie. Jednak wiele rosyjskich portali( np. 74.ru) podają całkiem odmienną wersję.

Mówi się o wybuchu, ale podczas operacji zatrzymania terrorystów, którzy mieli związek z wysadzeniem dziewięciopiętrowego budynku w tym mieście. Reakcja na te doniesienia była natychmiastowa, Komitet Śledczy Rosji opublikował komunikat, w którym oświadczył, że na miejscu poniedziałkowej tragedii nie znaleziono żadnych śladów materiałów wybuchowych lub ich komponentów. Śledczy podkreślają jednak, że badają wszystkie możliwe wersje przyczyn tragedii. Ta najbardziej dominująca, to wybuch instalacji gazowej w budynku.

Jednak mieszkańcy Magnitogorska wiedzą swoje i wspominają o dużej koncentracji śledczych i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy zajmują się sprawą eksplozji w budynku. Jeszcze więcej kontrowersji wzbudza tajemniczy wybuch w samochodzie dzień po wybuchu i częściowym zawaleniu się dziewięciopiętrowej konstrukcji.

Świadkowie opowiadają o wymienia ognia między policjantami, a pasażerami auta. Portal Tvrain.ru donosi, że jeden z mężczyzn przebywający w tym samochodzie mieszkał w pechowym budynku i to w jego mieszkaniu miano odkryć ślady materiału wybuchowego. Wersja śledczych zaprzecza tym informacjom.

Być może prawdę o tym, co się stało w Magnitogorsku poznamy dopiero za kilka miesięcy lub wcale. Władimir Putin niechętnie bowiem pozwala na ujawnianie informacji z których wynika, że w Rosji też jednak działają terroryści. Oficjalnie służby mają wszystko pod kontrolą.