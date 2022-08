Władze Dusznik nie chcą upośledzonych

To szokujący cytat z pisma, które Grzegorz Średziński burmistrz Dusznik Zdroju, jednego z najbardziej znanych polskich uzdrowisk, wysłał władzom powiatu kłodzkiego.

- Wprawił nas w osłupienie. Nie uwierzyliśmy, że użył tak skandalicznych argumentów, ale powtórzył to w rozmowach z nami. Jesteśmy zszokowani takim podejściem do problemu osoby wykształconej, rządzącej gminą - przyznaje Marek Szpak, członek zarządu powiatu kłodzkiego. I zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu wyśle skargę do rzecznika praw obywatelskich. - Pensjonariusze ze Szczytnej mają takie same prawa jak zdrowi ludzie. Trzeba skończyć z epoką zamykania upośledzonych w odludnych budynkach - dodaje.

Los 110 niepełnosprawnych umysłowo stanął pod znakiem zapytania jesienią ub. roku. Zgodnie z decyzją rządowej komisji majątkowej zamek, w którym mieszkają trzeba oddać Misjonarzom Świętej Rodziny. Dlatego władze powiatu wpadły na pomysł, by zaadaptować budynek po byłym szpitalu w Dusznikach i tam ich przeprowadzić. Burmistrz kurortu woli jednak, by obiekt stał pusty i niszczał niż miałby wpuścić do niego chorych. Ci muszą opuścić zamek do końca przyszłego roku. Na razie nie mają dokąd pójść.