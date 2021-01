Władysław Kosiniak-Kamysz: Opozycja powinna iść do wyborów w dwóch blokach. PSL z Hołownią, PO z Lewicą

Coca-cola to towar luksusowy MEMY Od coca-coli portfel boli. "Polacy skazani na whisky bez coli" są wściekli na podatek cukrowy

Coca-cola staje się na naszych oczach towarem luksusowym. Podatek cukrowy, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przyniósł wyższe ceny słodkich napojów. Niektóre z nich podrożały nawet o 40-50 procent. Podwyżki cen dotknęły także wszystkich innych artykułów spożywczych, które zawierają cukier - słodyczy, a nawet przetworów z mleka takich jak jogurty. Podrożały również energetyki, a także alkohol w objętościach do 300 ml. Polacy zostali zmuszeni do tego, by pić whisky bez coli - to jeden z komentarzy internautów. Zobacz memy o podatku cukrowym i drożyźnie w sklepach.