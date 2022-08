Władysław Kosiniak-Kamysz: Nowelizacja ustawy o IPN? Obłuda i głupota PiS-u

- To jest niestety mieszanka obłudy i głupoty ze strony Prawa i Sprawiedliwości - komentuje prezes PSL. - Głupoty, ponieważ przyjęli ustawę, z której byli na początku bardzo dumni, a którą wprowadzili w błąd wielu Polaków, bo nie stworzyli osłony dyplomatycznej. Byli bezrefleksyjni w Senacie, bezrefleksyjni na różne wnioski składane później po przyjęciu ustawy. A obłudy, ponieważ mówili, że czekają na wyrok Trybunału, że to jest najważniejsze i że nie zakładają żadnej nowelizacji - dodaje.

Według lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego nie jest wykluczone, że nowelizacja może być "prezentem" od rządu dla Stanów Zjednoczonych.

- Pytanie, czy to jest chęć zaniesienia prezentu do ambasady Stanów Zjednoczonych na 4 lipca? Premier Morawiecki w nocy, po kryjomu, w trybie obiegowym przejmuje kolejną ustawę. Przez pół roku miało miejsce zamieszanie, które obniżyło pozycję Polski i było kompletnie niepotrzebne. Jak widać, wracamy do punktu wyjścia. Nie osiągnęli tego, co zakładali, czyli lepszej ochrony imienia Polski, a obniżyli rangę naszego kraju na arenie międzynarodowej - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz dla AIP.