Władysław Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy nieprzygotowani do czwartej fali pandemii Dorota Kowalska

Decyzje, które są dzisiaj podejmowane, mogą nas ochronić na przyszłość, ale nie ochronią nas przed czwartą falą pandemii. Rządzący zachowują się tak, jak gdyby nie widzieli setek zgonów codziennie i liczyli na to, że pandemia ich posłucha i poczeka do marca. To skrajnie nieodpowiedzialne - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lekarz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.