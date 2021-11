Władysław Grochowski: Najbardziej w życiu liczy się drugi człowiek

W liście otwartym do władz, jaki opublikował Pan w „Rzeczpospolitej” w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, zadeklarował przyjęcie uchodźców. 100 rodzinom chce Pan dać pracę, mieszkanie, a dzieciom edukację. Jakie motywy Panem kierują?

Zwykłe, ludzkie motywy. Po prostu. Jestem człowiekiem i uważam, że ważna jest przede wszystkim solidarność z tymi ludźmi. Mam to pewnie w genach. Odważyłem się głośno o tym powiedzieć, ale myślę, że wielu ludzi czuje podobnie. Akurat mnie na to stać; jestem w takim miejscu, że mogę się podzielić, dlatego, że tak dużo w życiu dostałem od innych. A to, co się dzieje na granicy…

Jak Pan patrzy na to, co się dzieje na granicy z Białorusią?

To porażka. Absolutnie.

Czyja porażka?

Konkretnie? Polityków najbardziej, bo nie sądzę, że wszystkich ludzi. Mam tu na myśli polityków i elity całej Europy, te wszystkie bogate społeczeństwa, uznające się za cywilizowane. Od problemu nie uciekniemy, a już nie rozwiąże go stawianie murów czy zasieków na granicy. Trzeba będzie się z tym zmierzyć.