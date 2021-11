Władysław Frasyniuk z zarzutami za haniebne słowa o żołnierzach

Haniebne słowa

Sprawa ma związek z jego sierpniowym występem na antenie TVN24, w którym odnosił się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Wówczas padły z jego ust skandaliczne słowa pod adresem żołnierzy strzegących granicy.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił.