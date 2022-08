Władimir Putin zachęca brytyjską premier Theresę May do wypełnienia procesu Brexitu

Władimir Putin zapytany o sprawę Brexitu opowiedział się podczas konferencji prasowej przeciwko powtórnemu referencum ww Wielkiej Brytanii sprawie wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej - informuje "The Guardian". Rosyjski przywódca przekonywał, że premier Theresa May powinna "wypełnić wolę narodu" wyrażoną w pierwszym referendum w sprawie brexitu i że rozumie pozycję May w "walce o ten brexit" - dodaje Guardian.

Słowa Putina były nawiązaniem do informacji, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w brytyjskich mediach. "The Sunday Times" napisał, że za plecami Theresy May toczą się zakulisowe działania brytyjskich polityków na rzecz zorganizowania ponownego referendum w sprawie brexitu. Mają one związek z niekorzystnym - zdaniem wielu polityków na Wyspach - projektem porozumienia brexitowego pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Na początku grudnia premier May udała się na rozmowy w Brukseli z szefami unijnych rządów, ale nie uzyskała żadnych ustępstw w sprawie umowy brexitowej.