Władimir Putin wrócił ze spotkania z Joe Bidenem "Latającym Kremlem". Samolot prezydenta Rosji kosztował niemal 2 miliardy złotych!

Maksymalny zasięg maszyny to 13 500 km. Cztery turbowentylatorowe silniki pozwalają mu osiągnąć prędkość do 900 km na godzinę. Przepych w tej maszynie jest wszechobecny: są srebrne zastawy, jedwabne pościele oraz takie pozłacane elementy, jak deska klozetowa!

W Ił-96-300 w wersji PU (prezydenckiej) jest również centrum zarządzania z szyfrowaną łącznością radiową, satelitarnym dostępem do środków komunikacji oraz blokady zabezpieczające przed podsłuchiwaniem rozmów. Przez cały czas prezydent może utrzymywać kontakt z najważniejszymi rosyjskimi dowódcami.

Do dyspozycji prezydenta Rosji jest również lekarz, który dysponuje środkami pozwalającymi przeprowadzić wiele podstawowych zabiegów. Ochronę głowie państwa zapewnia wybrana grupa funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Są trzy takie samoloty, a całością 36 rządowych maszyn zarządza powołana przez rząd Rosji linia lotnicza Rossiya.

Choć przed spotkaniem w Genewie obu przywódców strona amerykańska sugerowała, że nie będzie wymiany podarunków, to jednak Putin zabrał prezenty, jakie otrzymał od prezydenta Bidena. To specjalnie wykonana para okularów przeciwsłonecznych Aviator amerykańskiej firmy Randolph. Randolph od 1978 roku produkuje w Massachusetts okulary dla amerykańskich pilotów myśliwców. Takie okulary są jednym ze znaków rozpoznawczych Bidena. Do tego prezydent USA dodał kryształową rzeźbę amerykańskiego bizona autorstwa Steubena Glassa z Nowego Jorku. To dzieło sztuki, jak zapewnia Biały Dom reprezentuje siłę, jedność i odporność.

Putin odwzajemnił się Bidenowi zestawem na biurko, wykonanym w tradycyjnej rosyjskiej technice "chochłoma". To jeden z najbardziej dekoracyjnych stylów rosyjskiej sztuki ludowej. Wykonany ręcznie ornament, składa się z motywów roślinnych: kwiatów, liści i owoców.