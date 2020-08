Władimir Putin powiedział, że przygotował rezerwę sił bezpieczeństwa, która w razie potrzeby może wkroczyć na Białoruś

Mówiąc o wydarzeniach na Białorusi Władimir Putin zaznaczył, że Rosja zachowuje się w stosunku do tego, co się dzieje, znacznie bardziej powściągliwie i neutralnie niż inne kraje europejskie i Stany Zjednoczone.

- Ale na pewno nie jesteśmy obojętni na to, co się tam dzieje. To najbliższy nam kraj we wszystkich dziedzinach - powiedział, dodając, że w razie potrzeby Rosja jest gotowa udzielić Białorusi pomocy w ochronie granic i stabilności w tym kraju.

Protesty na Białorusi trwają od 9 sierpnia, kiedy odbyły się wybory prezydenckie. Zdaniem władz miażdżącą większością głosów wygrał prezydent Aleksandr Łukaszenka. Zdaniem opozycji zwyciężyła Swietłana Cihanouska, żona uwięzionego przez reżim kontrkandydata Łukaszenki Siarhieja Cihanouskiego. W proteście przeciw fałszerstwom wyborczym na ulice niemal codziennie wychodzą dziesiątki i setki tysięcy protestujących, a w wielu zakładach pracy ludzie strajkują.