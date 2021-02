Władimir Putin chwali się i poleca światu rosyjską szczepionkę przeciwko Covid-19, ale sam się nie zaszczepił

Putin wyjaśniał, że dane opublikowane niedawno w czasopiśmie medycznym The Lancet, pokazujące, że Sputnik V jest bezpieczną i skuteczną w 91,6 proc. szczepionką zwiększają jej wiarygodność. Bronił Sputnika V w rozmowach z wieloma przywódcami już od sierpnia ubiegłego roku, chwaląc się, że Rosja stała się pierwszym krajem na świecie, który opracował specyfik przeciwko Covid-19.

Władimir Putin dziękuje za międzynarodowe uznanie rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko Covid-19, ale Kreml twierdzi, że sam nadal się nie zaszczepił przyjął, choć tak entuzjastycznie zaleca to innym przywódcom.

W listopadzie, gdy Sputnik V przechodził testy fazy trzeciej, aby potwierdzić jej bezpieczeństwo, Kreml oświadczył, że Putin „nie może użyć niecertyfikowanej szczepionki”. Było to kilka dni po tym, jak zalecił ją na internetowym szczycie przywódców G 20 i zaoferował jej dostarczenie do tych krajów, które pilnie potrzebują szczepionki.

Teraz jednak powód dla którego Putin jeszcze nie zaszczepił się przeciwko Covid-19 jest inny. 68-letni prezydent ​​czeka na to aż przyjdzie, zgodnie z limitem wieku, jego kolejka.

Prezydenci Argentyny Alberto Fernandez i Gwinei Alpha Conde należą do tych przywódców, którzy zaszczepili się Sputnikiem V. Prezydent Iranu Hassan Rouhani i przywódca Boliwii Luis Arce mówią, że są gotowi przyjąć szczepionkę po przysłaniu specyfiku do ich krajów.

Wtedy świat wyrażał głęboki sceptycyzm co do rosyjskiej szczepionki. Teraz Rosja sprzedaje ją coraz większej liczbie krajów. Sputnik V został dopuszczony do użytku w 27 krajach, mówił Kirill Dmitriew, dyrektor generalny Russian Direct Investment Fund, który współpracował przy opracowywaniu szczepionki przez państwowe Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii Gamaleya.