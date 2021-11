Władimir Putin chce testować na sobie nową szczepionkę przeciwko Covid-19

- Na wasze polecenie, dostałem kolejne szczepienie, Sputnik Light. To się nazywa powtórne szczepienie – powiedział Putin na spotkaniu z zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Badawczego Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamalei, które opracowało obie szczepionki.

Rozmowie prezydenta Rosji z Denisem Logunowem towarzyszyły kamery Russia Today.

Kiedy usłyszał o nowatorskiej szczepionce podawanej donosowo, wyraził chęć wzięcia udziału w testach preparatu. Logunow poinformował, że szczepionka jest obecnie testowana na pracownikach instytutu, a Putin zapytał, czy może dołączyć do eksperymentu. W odpowiedzi usłyszał, że do wzięcia udziału w badaniu konieczne jest podpisanie oficjalnej zgody. Prezydent Rosji stwierdził, że może to zrobić.

Według danych urzędu statystycznego Rosstat około 83 proc. pacjentów zmarłych w Rosji na Covid-19 to osoby w wieku powyżej 60 lat. Prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby jest wśród nich wyższe. Zdaniem lekarzy sytuację mogłyby poprawić szczepienia w tej grupie wiekowej. Niemniej do października br. zaszczepiła się w Rosji tylko jedna trzecia osób w wieku emerytalnym.