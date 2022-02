"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Zwiastun serialu w ogniu krytyki. Fani bombardują sekcję komentarzy cytatem z Tolkiena

Serial fantasy produkowany przez Amazon Studios na podstawie prozy J.R.R. Tolkiena ma zadebiutować już we wrześniu 2022 roku. Jego akcja będzie rozgrywać w Drugiej Erze Śródziemia, czyli na kilka tysięcy lat przed wydarzeniami, które oglądaliśmy w "Hobbicie" i filmowej adaptacji "Władcy Pierścieni". Światem w tym czasie niepodzielnie rządził Sauron. Wtedy również powstały słynne Pierścienie Władzy.

Oczekiwania wobec tej produkcji są ogromne - wielu liczy na to, że serialowa wersja "Władcy Pierścieni" przebije kultową "Grę o tron".

Podczas Super Bowl 2022 zaprezentowano zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Teaser wywołał ogromne poruszenie wśród widzów i spotkał się z dość dużo falą krytyki.

Zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego, może jedynie zniekształcać i niszczyć to, co zostało wymyślone lub stworzone przez siły dobra - to cytat z Tolkiena, który przewija się w komentarzach internautów.