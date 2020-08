"Władca marionetek z Warszawy". Bloger z Białorusi relacjonuje na kanale Nexta, co się dzieje w jego kraju

Ze Sciapanem Puciłą rozmawiała dziennikarka Onetu. Białoruski bloger wraz z resztą zespołu pracującego nad kanałem Nexta w ostatnich dniach otrzymywał około 100 tys. wiadomości dziennie. W relacjonowaniu sytuacji na Białorusi skupiali się przede wszystkim na materiałach audiowizualnych, by pokazywać to, co dzieje się tu i teraz. Zwraca uwagę jednak na to, że „wszyscy się przyzwyczaili, że ludzie są na ulicach, a fabryki strajkują”.

Puciła to Białorusin mieszkający w Polsce.

Gdybym pojechał na Białoruś to oczywiście od razu zostałbym zatrzymany – mówi bloger.

Z tego powodu państwowa agencja Biełta nazwała kanał Nexta „polskimi mediami”, a w innym wpisie Puciłę nazwano „władcą marionetek z Warszawy”. Bloger w rozmowie z Onetem twierdzi jednak, że to propaganda, a białoruskie władze muszą mówić, że protesty są w czyimś interesie, bo nie mogą przyznać, że są oddolne, że ludziom coś nie odpowiada.