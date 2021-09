Wkrótce rusza wypłata 14. emerytury. ZUS: będzie wypłacona z urzędu, nie na wniosek Lidia Lemaniak

Tomasz Hołod/Polska Press

„Czternastka” trafi do emerytów wraz z wypłatami świadczeń w listopadzie. Jej wysokość w tym roku to 1250,88 zł brutto. Warto podkreślić, że dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że trzeba będzie składać żadnego wniosku.