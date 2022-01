Wkrótce koniec pandemii koronawirusa w Europie? WHO: To prawdopodobne

– To prawdopodobne, że kontynent zmierza w kierunku pokonania pandemii – powiedział Kluge, dodając, że nadal konieczne jest zachowanie ostrożności ze względu na dużą zdolność wirusa do mutacji.

Dyrektor regionalny WHO ocenił, że do marca 2022 roku około 60 proc. Europejczyków może zakazić się wariantem Omikron. W ocenie szefa WHO „po osiągnięciu szczytu zakażeń wykształcona zostanie kilkutygodniowa odporność populacyjna wynikająca z kampanii szczepień lub przejścia choroby Covid-19.

– Oczekujemy, że sytuacja znacząco się uspokoi przed nawrotem choroby w okolicach końca roku, jednak powrót ten nie będzie oznaczał powrotu pandemii – dodał.

Obejmujące 53 kraje biuro WHO na Europę podało, że w regionie w połowie stycznia wariant Omikron odpowiadał za 15 proc. wszystkich nowych zakażeń koronawirusem. Na początku miesiąca nowy wariant SARS-CoV-2 zidentyfikowano u 6 proc. nowo zakażonych. (PAP)