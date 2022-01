Wjechali w strefę objętą stanem wyjątkowym. Sąd Najwyższy zdecydował

Nikt z trójki dziennikarzy nie przyznał się do winy. Twierdzili, że są niewinni, że szanują polskie prawo i nigdy nie pozwoliliby sobie na świadome złamanie prawa.

Sąd Rejonowy w Sokółce we wrześniu wydał prawomocne orzeczenie, że pracujący dla francusko-niemieckiej telewizji troje dziennikarzy: dwóch z Niemiec i jedna z Polski, są winni tego, że 28 września wjechali w strefę objętą stanem wyjątkowym. Sąd skorzystał z nadzwyczajnego złagodzenia kary i zamiast grzywny ukarał ich jedynie naganą.

Sąd Najwyższy uniewinnił dziennikarzy

Dziś Sąd Najwyższy uniewinnił dziennikarzy, wskazując, że w przepisach ws. stanu wyjątkowego doszło do nieproporcjonalnego wkroczenia w wolność przemieszczania się oraz wyboru miejsca pobytu, co doprowadziło do naruszenia konstytucji.

Jak podano w uzasadnieniu, konstytucja, gwarantując "wolność poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu", chroni swobodę przemieszczania się "jako zasadniczy przejaw wolności człowieka".