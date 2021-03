Wizyta szefa Rady Europejskiej na Ukrainie. "Osobiście zaangażuję się w przyspieszenie dostaw szczepionek"

- Obecnie mierzymy się najbardziej pilnym wyzwaniem zarówno dla Unii Europejskiej jak i dla Ukrainy. W tej niezwykle trudnej sytuacji musimy działać razem. - powiedział Charles Michel. - UE już do tej pory przekazała Ukrainie 190 milionów euro na walkę z pandemią. Pomagamy też w zakresie dostępu do szczepionek. W ramach inicjatywy COVAX spora liczba już trafiła na Ukrainę. Zamierzam osobiście zaangażować się w przyspieszenie dostaw szczepionek. - zapowiedział przewodniczący RE.

W związku z inicjatywą COVAX do końca tego roku na całym świecie mają zostać rozdystrybuowane co najmniej 2 miliardy dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. W lutym na Ukrainę trafiło ponad 100 tysięcy dawek, które w pierwszej kolejności trafiły do lekarzy i personelu medycznego zajmującego się chorymi na COVID-19.