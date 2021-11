„Wiśniowy sad” Czechowa w Teatrze Polskim – o nadchodzącej katastrofie

„Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa to jedna z ważniejszych dla mnie sztuk. W jakiejś mierze z powodu przypadku. Spektakl Macieja Prusa z 1976 roku w warszawskim Teatrze Współczesnym, przeze mnie obejrzany pewnie nieco później, pamiętam do dziś w szczegółach, lepiej niż wiele przedstawień sprzed roku czy dwóch. To jedno z tych zdarzeń, które ukształtowały moją teatralną wyobraźnię.

Tracąca swój majątek dziedziczka Raniewska zawsze była dla mnie Haliną Mikołajską, a jej czpiotowaty brat Gajew – Czesławem Wołłejką. Ale przecież pamiętam też niemal każdy ruch Barbary Krafftówny w roli guwernantki Szarlotty. Uświadomiła mi ona, jak gęsto, z jaką perfekcją, można opowiedzieć historię postaci drugoplanowej, niemal epizodycznej, jeśli się jest wybitnym artystą.

Upadek elit, czyli co?

To jednak nie była tylko kwestia marki aktorów. Pamiętam niemal obsesyjną muzykę Jerzego Satanowskiego sprowadzającą na groteskowy bal tuż przed upadkiem aurę transu. Prus prowadził zdarzenia po mistrzowsku. W niewielkim tylko stopniu słuchając samego Czechowa, który chciał żeby to grać jako komedię. Zawsze się zastanawiam, czy głosząc te swoje zalecenia w roku premiery „Wiśniowego sadu”, czyli w 1904, zresztą tuż przed swoją śmiercią, doktor Czechow nie bawił się ze Stanisławskim, z Rosją, a potem ze światem. Tyle tu melancholii zmieniającej się w gorzki smutek. I przejmującego katastrofizmu. Jak bawić się zagładą czyjegoś świata? Nawet świata ludzi tak niepoważnych i niepoprawnych jak Raniewska i Gajew.