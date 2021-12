Wirusolog o szczepionkach przeciwko COVID-19. „Od początku obiecywano nierealne rzeczy”

Prof. Gut wskazał, że „wariant Omikron nie ominie odporności poszczepiennej”. – Ona jest bowiem odpornością na chorobę, a nie na zakażenie – mówił.

Przyznał, że te kraje, w których teraz wprowadzany jest lockdown w związku z nowym wariantem SARS-CoV-2, chcą wpłynąć na współczynnik szerzenia się wirusa. Nie biorą jednak – w jego ocenie – pod uwagę, że świat jest dziś otwarty i jak znów wypuści się ludzi z domów, to potencjał zakażenia będzie dokładnie taki sam, albo niewiele niższy.

– Liczby zakażeń to tylko statystyki. Od dawna podkreślam, że trzeba patrzeć na obciążenie służby zdrowia. Ono np. w Holandii wcale nie wygląda tragicznie. (...) Nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby podważać skuteczność szczepionek, ale histeria jest – wskazał.

Wirusolog wyjaśnił, że ci, którzy twierdzą bądź sądzą, iż szczepienia powstrzymują zakażanie, są w oczywistym błędzie. – Szczepionka jest po to, aby – jeżeli dojdzie do zakażenia – było ono krótkie i łagodne. Współczynnik szerzenia w obliczu stosowania szczepionek zmniejsza się nie z racji ich nieosiągalnych właściwości, ale w związku z przebiegiem zakażenia. Im ono lżejsze i krótsze, tym mniej osób zakazimy po drodze. To proste – dodał.