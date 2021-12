Wiosną przyspieszone wybory parlamentarne? Wicepremier Jacek Sasin komentuje doniesienia mediów Lidia Lemaniak

– Nic na ten temat nie wiem. To raczej informacje rozsiewane przez sfrustrowanych polityków opozycji, którzy mniej więcej co kwartał wróżą nieoczekiwane wybory. W październiku 2019 roku Polacy powierzyli nam silny mandat do sprawowania władzy: PiS zdobył o 2,3 mln głosów więcej, niż cztery lata wcześniej. Od tamtej pory nie stało się nic, co miałoby świadczyć o tym, że straciliśmy to poparcie. Jak już powiedziałem – sondaże pokazują, że dziś w Polsce nie ma innej siły politycznej, która cieszyłaby się równym poparciem co Prawo i Sprawiedliwość – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.