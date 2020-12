Wigilijny cud dyplomatyczny? Unia Europejska i Wielka Brytania blisko osiągnięcia porozumienia ws. Brexitu

Według brytyjskich dziennikarzy, jeszcze w czwartek ma dojść do rozmowy pomiędzy szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierem Borisem Johnsonem, choć pierwotnie planowane na godzinę 8 rano połączenie telefoniczne polityków zostało odwołane.

Jedną z głównych kwestii spornych są ustalenia w sprawie rybołówstwa, czyli praw połowowych na wodach terytorialnych należących do Wysp Brytyjskich.

Chodzi m.in. o kwoty, jakie będą musieli płacić właściciele unijnych statków rybackich operujących na wodach brytyjskich. Jak podają dziennikarze BBC, rozmowy dotyczą dosłownie każdego gatunku ryby i "po ustaleniu warunków co do śledzia, przechodzi się do makreli."

Jak podaje portal Politico powołując się na źródła wśród unijnych dyplomatów, porozumienie jest jednak coraz bliżej, a wstępny projekt umowy został w środę przesłany do rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. Po jego zatwierdzeniu umowa będzie musiała został przyjęta przez Parlament Europejski.