Wiesz, co znaczy wstążka w tym kolorze? Możesz zobaczyć ją na ulicy. Sprawdź znaczenie, zanim popełnisz gafę

Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe: figura woskowa prawdę ci powie. Co zobaczysz w jej cieniu? Poznaj znaczenie wróżb

Jedną z najpopularniejszych tradycji andrzejkowych jest lanie wosku. Roztopiony wosk ze świecy należy przelać do miski z zimną wodą przez dziurkę od klucza. Następnie, gdy wosk całkowicie zastygnie, można rozpocząć wróżenie. Potrzeba do tego źródła światła, bowiem przyszłość skryta jest w kształcie, który zobaczymy w cieniu rzucanym przez woskową figurę. To, co ujrzymy, powie nam o tym, kim jesteśmy - a być może i co nieco o naszej przyszłości? Sprawdź w galerii znaczenie figur.